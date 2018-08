Für die Enten voten

Veggie Day im CCL am Sonnabend, 18. August

Langenhagen. Die gebastelten Enten für das NKR-Rennen auf dem Maschsee (das ECHO berichtete) werden zur Abstimmung noch bis Sonnabend, 11. August, an den Pinnwänden im CCL hinter dem Brunnen vom ausgestellt. In dieser Zeit können die Besucher direkt vor Ort per Stimmzettel die schönste Ente wählen. Der Gewinner erhält einen 50-Euro-Centergutschein. Außerdem findet am Sonnabend, 18. August, bei im Center ein Veggie Day in der Zeit von 9.30 bis 20 Uhr statt. Immer mehr Menschen ernähren sich bereits vegetarisch, leben vegan oder überlegen, aus ethischen, moralischen oder ökologischen Gründen ihre Lebensweise zu ändern.