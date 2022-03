Für ein Wohlfühlgefühl im Viertel

Frühjahrsputz in Wiesenau am Sonnabend, 19. März

Langenhagen. Saubere Straßen, Gehwege und Grünflächen im Quartier –unter anderem dafür engagiert sich die „AG Sauberes Wiesenau“ des Nachbarschaftsvereins win.Denn Klein und Groß, Jung und Alt - jeder möchte sich im Viertel wohlfühlen. Daher schließt sich der Verein mit dem Quartierstreff Wiesenau dem „Frühjahrsputz“ der Stadt Langenhagen an und „fegt“ am Sonnabend, 19. März, durch Wiesenaus Straßen. Alle, die sich dieser Müllsammel-Aktion anschließen und helfen wollen, dass es in Wiesenau sauber bleibt, sind herzlich eingeladen, mitzumachen!In der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr wird aufgeräumt. Die dazu benötigten Greifzangen und Müllsäcke werden gestellt. Selbst mitzubringen sind Engagement und Spaß an der Sache.Nach getaner Arbeit lädt der Quartierstreff Wiesenau zu einem kleinen Snack auf dem Quartiersplatz ein. Bei Bratwurst im Brötchen und Getränken kann mit den Nachbarn noch eine Runde geklönt werden.