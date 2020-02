Für ganz unterschiedliche Interessen

Anmeldung ab 2. März: Osterferienangebote für Kinder und Jugendliche

Langenhagen. Zu acht unterschiedlichen Ferienprojekten, die in der Zeit vom 30. März bis zum 9. April 2020 in den kommenden Osterferien stattfinden, können sich Langenhagener Schülerinnen und Schüler ab Montag, 2. März, bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen im Haus der Jugend am Langenforther Platz anmelden.Mit unterschiedlichen Projekten wie Nähen, Tanzen, Basteln und Spielen, Graffiti, Kochen und einem Rap - Workshop werden in den Projekten in den zwei Ferienwochen ganz unterschiedliche Interessen angesprochen. Zusätzlich zu den Projekten gibt es die Möglichkeit, die Kinder zu einem Frühstückstreff von 8 bis 9 Uhr anzumelden. Alle Angebote starten um 9 und enden um 13 Uhr.In der zweiten Ferienwoche geht es dann unter anderem auf „Die Jagd nach dem Superei“! Bei einer Geocachingaktion, gemeinsam mit anderen Städten der Region, wird in Gailhof übernachtet und es geht von dort aus auf Schatzsuche mit Navigationsgeräten!Persönliche Anmeldungen für die Projekte nimmt die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur ab dem 2. März, montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17. Uhr und freitags von 9 bis 14. Uhr, im Haus der Jugend entgegen. Neu ist ab diesem Jahr, dass auch Reservierungen per E-Mail unter kiju@langenhagen.de möglich sind. Ausführliche Informationen gibt es in einem Flyer, der in allen Langenhagener Grundschulen, im Rathaus und natürlich im Haus der Jugend ausliegt, sowie bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung unter der Telefonnummer (0511) 73 07-99 50.Wer immer aktuell über die Veranstaltungen der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur informiert sein möchte, kann sich gerne auf der Homepage www.kiju-langenhagen.de zu einem Newsletter anmelden