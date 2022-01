SC Langenhagen sucht Übungsleiter

Langenhagen (ok). Die Turnabteilung des SC Langenhagen sucht zum nächstmöglichehTermin Übungsleiterinnen oder Übungsleiter für den Gesundheitssport. Konkret geht es um Vertretungslehrkräfte oder Lehrkräfte für den Kursus "Wirbelsäulengymnastik und Osteoporose". Die Zeiten: dienstags 18 bis 19 Uhr, mittwochs 17 bis 18 Uhr sowie donnerstags 16 bid 17 Uhr. Anmeldungen bitte unter osing@htp-tel.de oder in der Geschäftsstelle des SC Langenhagen an der Leibnizstraße.