Fußgänger und Radfahrer müssen Seite wechseln

Rathaus: Übergabeschächte wegen Leitungsverlegung versetzt

Langenhagen. Entlang der Konrad-Adenauer-Straße wird ab Montag, 2. Mai, ein Teil des Geh- und Radweges auf der südlichen Seite gesperrt. Er reicht von der Treppe hinter dem Rathaus-Ratstrakt bis zum gesicherten Fußgänger-Übergang in Höhe der Schönefelder Straße. Um diesen Abschnitt zu passieren, müssen Fußgänger und Radfahrer voraussichtlich für vier Wochen auf die nördliche Straßenseite wechseln. Dorthin, wo sich unter anderem das Schulzentrum Langenhagen befindet.Der Grund für die Sperrung: Die Stadtentwässerung (SE) Langenhagen muss zwei sogenannte Übergabeschächte versetzen und verkleinert den Durchmesser des Regenwasserkanals in einem etwa 3,50 Meter langen Abschnitt. Diese Vorarbeiten sind notwendig, damit enercity später die in dem Bereich verlaufende Hauptwasserleitung verlegen kann. Diese befindet sich derzeit teilweise auf der Fläche, auf welcher der Erweiterungsbau für das Rathaus entstehen soll.Einer der Übergabeschächte führt zu einem in etwa zwei Meter Tiefe verlaufenden Regenwasserkanal und der andere zu einem Schmutzwasserkanal in etwa drei Meter Tiefe. Aufgrund dieser Ausgangslage bedarf es einer größeren Fläche, um die Baustelle einrichten zu können. In dem Abschnitt zwischen Treppe und gesicherten Fußgänger-Überweg müssen sowohl der Bodenaushub, das Material als auch die Baufahrzeuge zwischengelagert werden.Die Parkplätze entlang der Baustelle werden voraussichtlich frei bleiben. Sie werden über einen schmalen Streifen auf dem angrenzenden, geschotterten Bereich zugänglich sein. Sollten wider Erwarten der Platz an der E-Ladesäule Arbeiten durchgeführt werden, muss dieser ebenso wie alle anderen Parkplätze gesperrt werden.