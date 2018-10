Rainer Fredermann gestaltet als Ehrengast Gottesdienst mit

Engelbostel/Schulenburg. „Der Reformationstag ist jetzt dauerhaft ein Feiertag für alle Niedersachsen, darum wollen wir in der Martinsgemeinde die Menschen aus unserem Dorf zu einem Fest zusammenbringen“, erklärt Heiko Fienemann und lädt für 11 Uhr in die Martinskirche nach Engelbostel ein. „In einem Festgottesdienst wollen wir zusammen an den Reformator und seinen Beitrag zur Neuordnung der damaligen Gesellschaft erinnern sowie für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft in unseren Dörfern Engelbostel und Schulenburg und in unserem Land beten“, ergänzt Christian Frehrking.Auch der hiesige Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann wird den Gottesdienst mitgestalten und mit Pastor Rainer Müller-Jödicke darüber sprechen, wie er die kontroverse Landtagsdiskussion vor der Einführung des Feiertages erlebt hat und warum er für die Einführung des Reformationstages als staatlicher Feiertag gestimmt hat. „Ich habe meine Teilnahme sofort zugesagt, denn ich war sogleich gespannt, wie die Martinsgemeinde nun auf den Feiertag reagiert“, sagt der CDU-Politiker.„Anschließend wollen wir im Gemeindehaus unter dem Motto „Futtern wie bei Luthern“ feiern, die Teilnahme ist kostenlos“, kündigt Stephan Mörke an. Aufgrund eines finanziellen Zuschusses der Landeskirche ist es möglich geworden, zu einem gemeinsamen Mittagessen einzuladen; er hoffe auf rege Teilnahme. Manche Vertreter aus Politik, Vereinen und Verbänden hätten ihr Kommen bereits zugesagt, aber im Gemeindehaus sei noch Platz! „Im Notfall machen wir es wie einst Luthers Käthe und tun ein wenig Wasser in die Suppe“, schmunzelt der Kirchenvorsteher. „Wir hoffen auf gute Gespräche untereinander, zu denen in Anlehnung an die Tradition im Hause Luther auch eine kurze Tischrede anregen soll“, sagt Frehrking.