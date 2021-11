Gänseessen

Schulenburg. Für den 4.Dezember lädt das DRK Schulenburg seine Mitglieder zum Gänseessen in Tina´s Stuben in Rothenuffeln ein. Teilnahme gemäß 2-G-Regel. Abfahrt des Busses ab 10 Uhr an den bekannten Haltestellen. Anmeldung bis zum 26.November bei Waltraud Lammers unter Telefon (0511)78 19 19.