Gamoori fordert kostenloses Mittagessen

SPD-Bürgermeisterkandidatin will einkommensarmen Familien helfen

Langenhagen. Afra Gamoori, Bürgermeisterkandidatin von Langenhagen (SPD), fordert, dass Kinder aus einkommensarmen Familien auch während der Corona-Pandemie mit einem Mittagessen versorgt werden müssen. Gamoori betont: „Kein Schulbesuch, kein Mittagessen – diesen Zusammenhang darf es nicht geben. Das ist für viele Familien, deren Kinder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) erhalten, ein großes Problem. Aus diesem Grund fordere ich gemeinsam mit der SPD-Ratsfraktion, dass die Stadtverwaltung sich zeitnah um eine bedarfsgerechte Ausgabe von Mittagessen oder Lunchpaketen zu den Kindern nach Hause bemühen soll.“ Dazu führt Gamoori weiter aus: „Dass die Essensausgabe einigen Organisationsaufwand bedeutet und aufgrund derHygieneauflagen nur in gewissem Rahmen möglich ist, ist uns bewusst. Dennoch geht es hier um ein Angebot, das den Kindern und Jugendlichen zusteht und bei dem jede einzelne Essensausgabe hilft.“Anja Sander, Co-Vorsitzende der SPD, macht deutlich: „Unser Ziel ist es, dass sich neben der Stadt auch freie Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Das gehe aber nur, wenn die organisatorischen Rahmenbedingungen stehen.“ Sie denkt dabei an die Essensausgabe in verkehrsgünstig liegenden Jugendzentren, Schulgebäuden, aber auch dezentral in den Ortschaften. Es gehe vorwiegend darum, den Aufwand für die Essensausgabe sowie die Abrechnung durch eine gute Abstimmung mit dem BuT-Servicebüro der Region Hannover soweit wie möglich zu reduzieren.Marc Köhler, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, ergänzt: „Kosten für das Mittagessen selbstentstehen der Stadt Langenhagen nicht, da der Bund die Leistung für das Mittagessen übernimmt und das ausgebende Personal in den Einrichtungen vorhanden ist. Dafür bedarf es auch keinen Antrag, denn die Verwaltung kann unsere Forderung einfach im laufenden Geschäftsbetrieb durch Gespräche mit den Catering-Anbietern zeitnah umsetzen. Wenn die Verwaltung nicht zügig handelt, wird die SPD-Ratsfraktion dazu einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag in den Verwaltungsausschuss einbringen.“