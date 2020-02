Ganzheitliche Angebote und Themen

Betreuungsgruppe für Senioren startet in Langenhagen

Langenhagen. Die DRK-Sozialstation Langenhagen an der Freiligrathstraße 5 im Stadtteil Wiesenau bietet ab April jeden Freitag von 13 bis 16 Uhr die stundenweise Betreuung von Senioren in der Gruppe an. In der Gruppe wird gemeinsam biografisch gearbeitet, gesungen und gespielt sowie gebastelt, Sitzgymnastik gemacht und das Gedächtnis trainiert. Erfahrene und qualifizierte Betreuungskräfte kümmern sich um die Gäste. Zudem gehört Physiotherapeut Lars Gronkowski mit zum Betreuungsteam, sodass ganzheitliche Bewegungsangebote und Gesundheitsthemen immer wieder in den Fokus rücken. „Das können zum Beispiel Übungen zur Sturzprophylaxe sein oder Informationen zur ausgewogenen Ernährung“, erklärte Gronkowski. Natürlich soll auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen und es ist genügend Zeit für einen anregenden Austausch untereinander bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Immer steht die Freude am gemeinsamen Tun im Vordergrund. „Jeder Teilnehmer wird mit seinen Wünschen und Bedürfnissen individuell betrachtet und gefördert“, erklärt Pflegedienstleiterin Tanja Wurm.Durch die Betreuung werden Angehörige entlastet und können sicher sein, dass ihre Eltern oder Großeltern optimal betreut werden. Nach Absprache kann auch ein Fahrservice organisiert werden. Die Kosten für das Betreuungsangebot können über den Entlastungsbetrag der Pflegekassen, die Verhinderungspflege ab Pflegegrad 2 oder privat finanziert werden. Die Pflegefachkräfte der DRK-Sozialstation sind bei der Antragstellung sehr gern behilflich.Wer Interesse an einer Teilnahme hat, wendet sich bitte an die DRK-Sozialstation Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 77 90 13 oder E-Mail: wurm@drk-hannover.de.