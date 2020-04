Garagenbrand in Engelbostel

unverzüglich begonnener Löscharbeiten wurde das Fahrzeug komplett zerstört. Auchdie beidseitig angrenzenden Garagen wurden von den Flammen in Mitleidenschaftgezogen. Heute haben Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes ihre Untersuchungen inEngelbostel aufgenommen und gehen demnach von einem technischen Defekt an demOpel aus. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei aktuell auf 80.000Euro. „Auf der Anfahrt stand bereits eine schwarze Rauchwolke über der Einsatzstelle. Als das HLF am Einsatzort eintraf, brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung in einer von fünf Garagen, was zu erheblicher Rauchentwicklung führte", berichtet der Pressesprecher der Feuerwehr Engelbostel, Rudolf Schweidler. Schweidler, der zugleich Einsatzleiter war, setzte im Verlauf der Löscharbeiten drei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren ein.So konnte ein Übergreifen auf die anderen Garagen verhindert werden. Nach etwa zwei Stunden wurde die Brandstelle der Polizei übergeben. Die Feuerwehr Engelbostel war mit 16 Einsatzkräften vor Ort, ebenso ein Rettungswagen der Johanniter.