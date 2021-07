Gasgrill für Godshorner

Ehepaar gewinnt bei Famila-Preisrätsel

Langenhagen (ok). Wenn es ein Gewinnspiel beim Famila-Warenhaus gibt, sind Ines und Wilfreid Einecke aus Godshorn regelmäßig mit von der Partie. Das eine oder andere Mal hatte das Ehepaar schon Glück, und dieses Mal war Fortuna den beiden hold. Die stellvertretende Warenhausleiterin Heike Boje überreichte an der Hans-Böckler-Straße eine hochmodernen Gasgrill. "Wir grillen sehr gern und werden diesen tollen Gewinn in den nächsten Tagen sicher einweihen", freute sich Ines Einecke.