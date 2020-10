Gebet und Musik in der Scheune

Gottesdienst der Matthias-Claudius-Kirche im Erdbeerparadies

Krähenwinkel (ok). Es ist eine ganz besondere Location für einen Gottesdienst, wie es heutzutage heißt. 150 Besucher sind zum Erntedankgottesdienst der Matthias-Claudius-Gemeinde in die Scheune des Erdbeerparadieses gekommen; eine Zahl, die in der Kirche selten errreicht wird. Musikalisch umrahmt wurde die gelungene Veranstaltung vom Kirchen- und Posaunenchor und auch von den Blockflöten, die außerhalb der Scheune ihren Platz eingenommen hatten. Zwischedurch prasselten immer wieder die Eicheln aufs Blechdach. Die Vereine der beiden Ortschaften waren mit ihren Fahnen aufmarschiert. Gesang der Gemeindeglieder war wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen zwar nicht angesagt, aber dafür viel Bewegung. Denn Pastorin Ulrike Thiele animierte Alt und Jung bei einigen Liedern zum aktiven Mitmachen. Fazit: Es muss nicht immer die Kirche für eine geisttliche Veranstaltung sein, ein Ortswechsel bringt auch immer andere Perspektiven.