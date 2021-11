DRK Langenhagen legt Gedeck nieder

Langenhagen. Am Volkstrauertag gab es diesem Jahr wieder eine Gedenkfeier um an aller Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaften zu gedenken. Aufgrund der derzeitigen Situation konnte diese nicht in der Elisabethkirche organisiert werden, sondern im Freien davor. Der DRK-Ortsverein Langenhagen hat sich daran beteiligt und ein Gesteck niedergelegt.