Gekonnte Mischung aus verschiedenen Genres

Ted Adkins Eternal Flames singen in der Pauluskirche

Langenhagen. Sonntag, 18. August, 18 Uhr – das ist ein Datum, das man sich merken kann und auch merken sollte, denn an diesem Tag kommen die Ted Adkins Eternal Flames nach Langenhagen in die St.-Paulus-Kirche. Das 13-köpfige Gesangsensemble und ihr Pianist Holger Pohl präsentieren eine gekonnte Mischung aus Musik verschiedener Genres. Filmmusiken (zum Beispiel This Is Me/ When You Believe) werden ebenso zu hören sein wie alte Klassiker (zum Beispiel Puttin´On The Ritz). Nach einem Ausflug in den Jazz werden wieder eher klassische Stücke auf die Bühne gebracht. Ensembleleiter Adkins betont, dass diese Stilwechsel nur möglich seien, da seine Sänger bei ihm eine gute Ausbildung genossen haben. Das erkennt man auch leichthin an der gewaltigen Stimmkraft der Sängerinnen und Sänger, die nicht nur als Ensemble wunderbar harmonieren, sondern auch in Soli und Duetten ihr Können unter Beweis stellen. Freuen sie sich auf einen Abend mit mitreißender Musik, begeisterten und begeisternden Musikern und klanglichen Freuden.Das Konzert findet am Sonntag, 18. August, in der St. Paulus-Kirch statt und beginnt um 18 Uhr. Einlass ist um 17.30 Uhr. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Künstler freuen sich aber über eine Spende am Ausgang