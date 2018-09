Geländeparcours ist aufgebaut

Deutsche Amateur Meisterschaft kombiniert

Kaltenweide-Twenge. Nachdem bereits Pferde und Reiter aus dem Stall von Michael Jung für das Turnier in Twenge genannt waren, wurde viel spekuliert. Jetzt ist es offiziell: Auch der Olympiasieger selbst hat seine Nennung abgegeben. Michael Jung wird zwei seiner Nachwuchspferde in der Ein-Sterne-Prüfung CIC1*reiten, verkündet Turnierveranstalter Marc Münkel vom Verein für Vielseitigkeitsreiterei. Außerdem haben sich die in Twenge beliebten Stammgäste Dirk Schrade, Peter Thomsen, Frank Ostholt und natürlich viele, teilweise bereits bekannte Reiter und Reiterinnen aus der Nachwuchs-Szene angekündigt. Nach aktuellem Listenstand werden Vielseitigkeitsreiter aus insgesamt zehn Nationen in Twenge erwartet, aus Australien, Dänemark, Spanien, England, Ungarn, Italien, Schweden, Niederlande, den USA und natürlich aus Deutschland. Twenge begrüßt über 300 Pferde – wie in jedem Jahr also ein wahres Paradies für alle von Pferden begeisterten Besucher.Das Internationale Vielseitigkeitsturnier in Langenhagen-Twenge beginnt am Freitag, 7. September, um 12.30 Uhr mit der ersten Prüfung. Am Samstag, 8. September, reitet der erste Starter morgens um 8 Uhr ein, und am Sonntag 9. September, dem Tag der Geländeprüfungen, geht es um 9 Uhr auf die Strecke.Die Zeiteinteilung ist online nachzulesen auf der Internetseite des Vereinswww.vfv-langenhagen.de. Zum zweiten Mal wird in diesem Jahr im Rahmen einer Zwei-Sterne-Kurzprüfung (CIC2*) der Deutsche Amateur Meister Vielseitigkeit ermittelt. Titelträgerin Franca Lüdeke, die in 2017 den Pokal überreicht bekam, kann aus persönlichen Gründen diesmal leider nicht starten. „Sie wünscht jedoch allen Teilnehmern alles Gute und viel Erfolg“, richtet Marc Münkel aus.Neben der Deutschen Amateur Meisterschaft können sich die Reiter in anspruchsvollen CIC* und CIC**-Prüfungen qualifizieren. Gekämpft wird unter anderem um den Pokal „Großer Preis der Stadt Langenhagen“ und die Zwei-Sterne „Milford-Trophy“. Geritten wird jeweils in zwei Abteilungen.Auch die Landesmeisterschaften der Junioren und Junge Reiter werden wieder in Twenge ausgetragen. Ursula von der Leyen, Bundesministerin der Verteidigung, hat gern wieder die Schirmherrschaft über das Turnier übernommen und ein Grußwort gesandt, das im Programmheft veröffentlicht wird.Das Turnier in Twenge hat sich im Laufe seiner 34-jährigen Geschichte zu einer Art Familientreffen der Vielseitigkeitsszene entwickelt. Rund um den Turnierplatz lädt eine bunte Zeltstadt ein, alte und neue Freunde zu treffen, Neues für den Stall oder die Wohnung zu shoppen und das gastronomische Angebot zu genießen.Am Sonntag, dem Tag der Geländeprüfungen, ist das Turnier eines der Ausflugsziele beim Regionsentdeckertag der Region Hannover: Auf die jüngsten Gäste warten wieder die niedlichen Ponys des Vereins für Therapeutisches Reiten mit einem Ponyparcours – diesmal mit verlängertem Programm von 10.30 bis 15.30 Uhr.