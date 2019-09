Gelassenheitstrail auf dem Hof Wietzepark

Großer Reiterflohmarkt in Langenhagen am 29. September

Langenhagen. Der Reiterhof Wietzepark veranstaltet am Sonntag, 29. September, ab 10 Uhrauf dem Reiterhof Wietzepark an der Grenzheide 40 in Langenhagen einen großenReiterflohmarkt. Interessierte können von Spring- Dressur- Vielseitigkeits- undWesternreiten alles an Pferde- und Reiterzubehör anbieten. Die Austeller und Anbieter können Ihre Artikel uneingeschränkt in der Reithalle ausstellen und anbieten. Anmeldung für Austeller bitte unter der Telefonnummer (0178) 8 03 25 21 oderper mail hillitwengemuth@aol.de. Eine Schutzgebühr von fünf Euro pro Quadratmeter wirderhoben. Es wird wieder ein Gelassenheitstrail angeboten, Anmeldung unter gleichenKontaktdaten erbeten, Parkplatz, Paddock- und Platznutzung wird bereit gehalten.