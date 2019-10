Gemeindeausflug

Engelbosteler besuchen früheren Vikar in Rethen

Engelbostel-Schulenburg (elr). „Wir werden Sie in Rethen besuchen“, gaben die Engelbosteler ihrem Vikar mit auf den Weg, als sie Jens Wening im Januar verabschieden mussten. Der Theologe hatte zweieinhalb Jahre lang segensreich in der Martinsgemeinde gewirkt und hat nun seine erste Pfarrstelle in Rethen im Kirchenkreis Laatzen-Springe inne.Das Versprechen werden die Engelbosteler nun am Donnerstag, 24. Oktober, einlösen und werden mit einem Bus um 13.30 Uhr an der Martinskirche losfahren. In Rethen werden sie zu einer Andacht in der Petrikriche und zu einer Kaffeetafel erwartet.Die Fahrt kostet pro Person etwa 10 Euro. Anmeldungen nehmen die Leiterinnen der Frauenkreise oder das Kirchenbüro unter (0511) 741174 entgegen.