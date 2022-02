Gemeinsam gegen Mobbing

Neue Selbsthilfegruppe in Garbsen

Region. Ob im Beruf, Schule, Familie oder Freundeskreis, Mobbing gibt es überall. Meist weiß man einfach nicht, wie man damit umgehen soll und oft wird es immer noch stigmatisiert und nicht ernst genommen. Das soll sich ändern und die neue Selbsthilfegruppe soll ein Raum sein, in dem Fragen wie: Was ist Mobbing überhaupt? An wen soll ich mich wenden? Wo bekomme ich Hilfe? Was kann Mobbing anrichten? Diese und weitere Fragen, sollen in dieser Gruppe in Garbsen besprochen werden. Jeder Teilnehmer kann hier offen, im geschützten Rahmen über seine Erfahrungen sprechen.Gemeinsam Mut machen. Gemeinsam helfen. Gemeinsam Lösungen finden.Weitere Informationen bei der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, KIBIS Hannover, Telefon (0511) 66 65 67, www.kibis-hannover.de