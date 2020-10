Gemeinsam in die Pedale treten

6. November: Fahrradtour mit win durch Langenhagens wilden Westen

Langenhagen. Runter vom Sofa -Rauf aufs Fahrrad: Zum Abschluss der „Radelsaison“ wird am Freitag, 6. November, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr noch einmal gemeinsam in die Pedale getreten!Diesmal geht es in den Westen von Langenhagen. Dort „locken“ nicht nur Speditionen und der Flughafen, sondern auch eine abwechslungsreiche Landschaft mit vielen Weideflächen, Wald und ganz im Norden das Moor. Ob bis dahin geradelt wird, hängt am Wetter und an der Fitness der Teilnehmer*innen. Unterwegs gibt es mehrere Möglichkeiten, die Tour an die Wünsche anzupassen.Auf der etwa 25 Kilometer langen Rundtour wird überwiegend auf kleinen Nebenstraßen und asphaltierten Feldwegen gefahren; die ein oder andere Brücke wird sich zwar in den Weg stellen, aber in moderatem Tempo problemlos zu bezwingen sein.Voraussetzung für die Teilnahme ist ein verkehrssicheres Fahrrad und angemessenen Kleidung. Das Tragen eines Fahrradhelmes zur eigenen Sicherheit wird empfohlen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.Da die Teilnehmerzahl auf acht Personen beschränkt ist, melden sich Interessierte bitte bis zum 4. November im Quartierstreff Wiesenau unter (0511 86 04-216 an.Während der Tour bitte selbst an ausreichender Verpflegung mit Getränken und Essen denken.