Gemeinsam wird es bunt

Herbstfest in Wiesenau am Sonntag, 20. Oktober

Langenhagen. Der Nachbarschaftsverein "win e.V. – Wohnen in Nachbarschaften" bei der KSG Hannover GmbH lädt gemeinsam mit dem Seniorenheim Bachstraße, der Lebenshilfe Langenhagen/ Wedemark, dem Familienzentrum Emma und Paul, der Stadt Langenhagen, Maja, dem DRK und dem NABU Langenhagen zum Herbstfest auf den Quartiersplatz in Langenhagen/ Wiesenau ein. Am Sonntag, 20. Oktober, wird es bunt: Von 14 bis 17 Uhr können kleine und große Besucher eine ganze Menge erleben! Es gibt Spiel und Kniffeleien im Murmiland, Bastelaktionen und Riesenseifenblasen, Kinderschminken und Luftballontiere, Bewegung und Aktion mit den Spielsachen aus dem Spielmobil von Maja und eine riesige Hüpfburg zur Verfügung! Und es gibt noch viel mehr zu entdecken, Überraschungen garantiert!Und auch die Erwachsenen werden auf ihre Kosten kommen: Musik mit der Band „Laredo Hills“, Infos aus verschiedenen Wiesenauer Projekten und zu bauliche Veränderungen in Wiesenau, eine Vogelhäuschen- Bauwerkstatt mit Theorie vom NABU zur richtigen Fütterung der Wintervögel und vieles mehr.Und auch der Honig aus der Friedrich- Ebert- Straße, der einigen Personen bereits von der Offenen Pforte bei der Familie Leske bekannt ist, wird ebenfalls verkauft – als hübsches Geschenk oder für den eigenen Frühstückstisch.Neben den vielen Mitmachaktionen gibt es zudem noch einen feierlichen Anlass: Die Gewinner des Balkon- und Gartenwettbewerbs 2019 werden vom Bürgermeister Mirko Heuer geehrt. Um 15 Uhr beginnt die Preisverleihung.Kulinarisch ist natürlich auch an alles gedacht. Das Seniorenheim Bachstraße backt Waffeln, die Gäste können Kuchen, Kaffee und andere Getränke im Pferdeanhänger kaufen und es gibt Deftiges vom Currywurst- Mobil. Das Fest wird auf dem Quartiersplatz in der Freiligrathstraße/ Ecke Liebigstraße stattfinden.