Gemeinsames Glockenläuten am Heiligabend

Evangelische Kirchengemeinden verzichten auf Präsenzgottesdienste

Langenhagen. Wohl selten ist den Pastorinnen und Pastoren im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen eine Entscheidung so schwer gefallen wie diese. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen entschlossen sie sich heute dazu, die meisten Heilig-Abend-Gottesdienste in Präsenzform abzusagen. Trotz des Verzichts auf die meisten Präsenzgottesdienste haben die evangelischen Kirchengemeinden fürHeiligabend und die Weihnachtstage viele Angebote liebevoll vorbereitet: Krippenspiele als Video und in Form von Spaziergängen durch den Ort, die Weihnachtsgeschichte als Videobotschaft, Andachten von der Wäscheleine und im Netz, Fensterkrippen als verbindenden Gruß, musikalische Weihnachtsgrüße auf Video-Kanälen, gemeinsames Glockenläuten und offene Kirchen, in denen Pastorinnen und Pastorenpräsent sind und Menschen still für sich beten oder das Licht aus Bethlehem mit nach Hause nehmen können. In allen Gemeinden im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen werden am 24. Dezember von 18.50 bis 19 Uhr die Glocken läuten. Für 19 Uhr sind dann alle Menschen in Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und der Wedemark eingeladen, vor die Tür zu treten und miteinander „O du Fröhliche“ zu singen.Region Langenhagen:• Elisabeth-Kirchengemeinde: Verzicht auf Präsenzgottesdienste am 24. Dezember, übrige Präsenzgottesdienste finden statt wie geplant• Elia-Kirchengemeinde: Verzicht auf das Krippenspiel am Nachmittag des 24. Dezember, übrige Präsenzgottesdienste finden statt wie geplant• St. Paulus: Verzicht auf Präsenzgottesdienste vom 20. Dezember bis zum 10. Januar• Emmaus-Kirchengemeinde: Präsenzgottesdienste finden wie geplant statt, Änderungen sind kurzfristig möglich• Matthias-Claudius-Kirchengemeinde Kaltenweide-Krähenwinkel: Verzicht aufPräsenzgottesdienste vom 20. Dezember bis zum 10. Januar• Martinskirchengemeinde Engelbostel-Schulenburg: Präsenzgottesdienste finden wie geplant statt, Änderungen sind kurzfristig möglich• Zum Guten Hirten Godshorn: Verzicht auf Präsenzgottesdienste vom 20. Dezember bis zum 10. Januar.