Geordnet abstellen

SPD will verbindliche Regeln in Sachen E-Scootern schaffen

Unachtsam abgestellte E-Scooter hier, von Anbietern vollgestellte Flächen dort: Elektroroller stellen nach Ansicht zahlreicher Ratspolitiker allzu häufig Hindernisse im Straßenverkehr und auf den Bürgersteigen dar.Um dem Wildparken der E-Scooter entgegenzugehen hat die SPD-Stadtratsfraktion nun einen Antrag formuliert. Darin wird die Verwaltung beauftragt den Anbietern feste Abstellflächen für E-Scooter zuzuweisen. Das freie Abstellen von E-Scootern im öffentlichen Raum soll mit Inkrafttreten der erweiterten Sondernutzungssatzung für den gewerblichen Verleih untersagt werden. Außerdem soll ein umfassendes Konzept für die Nutzung von E-Scootern im Stadtgebiet durch die Verwaltung erarbeitet werden.Tim Wook SPD-Ratsherr und Ortsbürgermeister von Godshorn ist froh, dass jetzt klare Regeln herrschen sollen: „E-Roller sind ein Fortbewegungsmittel der Zukunft, was unsere Mobilität vereinfacht. Das geht aber auch nur mit klaren Regeln. In den letzten Monaten haben mich viele Bürger auf die umherstehenden Roller angesprochen. Es darf nicht sein, dass E-Rollern Fußgängern oder körperlich Beeinträchtigten den Weg versperren.„Wir schaffen verbindliche Regeln die das Durcheinander endlich beenden sollen.Auch Matthias Gleichmann Mitglied im Verkehrsausschuss freut sich über die klaren Regeln: „Wir setzten klare Regeln ohne die Mobilität der Bürger*innen einzuschränken. Das tut unserer Verkehrspolitik gut“, so Gleichmann.