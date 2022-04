Konzert am Sonntag, 1. Mai, in der St. Pauluskirche Langenhagen

Langenhagen. Für Sonntag, 1. Mai, um 18 Uhr lädt die St.Paulus-Kirchengemeinde, Ada Lessing Platz 7, zu einem Konzert für Gesang und Orgel ein. Am „Sonntag des Guten Hirten“ lautet die Überschrift für die Gesangs- und Orgelstücke „Gott ist mein Hirte“. Die musikalische Andacht wird von der Sopranistin Martina Petersen, Gesang, und Pitrol Gudel an der Orgel gestaltet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.Martina Petersen blickt auf eine langjährige Konzerttätigkeit als Sopranistin im Bach-Chor Hannover und als Solosopranistin in Kirchengemeinden zurück. Sie war unter anderem an Konzertprojekte mit dem SHM Festivalchor unter: Nicolas Fink, Christoph Eschenbach, Sir Roger Norrington, Simon Halsey, Anna Netrebko. Konzertorte waren hierbei u.a. “Bremer Glocke”, Hamburger “Elbphilharmonie”, Hamburger “Michel”, und Hamburger “Laieszhalle”, und Hannover “Kuppelsaal”.Piotr Gudel absolvierte von 1978 bis 1984 ein Orgelstudium in Danzig. Seit 1982 ist er als Kirchenmusiker tätig, 1984 bis 1985 als Organist der Kathedrale St. Marien zu Danzig. Er gab Orgelkonzerte in Polen, Dänemark, den Niederlanden und Deutschland. Von 1986 bis 1987 war er Organist der Zwölf-Apostel-Kirche in Langenhagen und von 1987 bis 1994 Organist der Polnischen Katholischen Mission Hannover.