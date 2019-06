Geschnippelt, gerührt und gekocht

Kooperation zwischen Robert-Koch-Realschule und Medizin Mobil

Langenhagen. Jetzt kochten die Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule im Rahmen des Moduls Ernährung und Hauswirtschaft mit den Seniorinnen und Senioren von Medizin Mobil am Straßburger Platz. Da wurde geschnippelt und gerührt, gekocht und gebacken bis alle gemeinsam zusammen das Mittagessen genießen konnten.„Das haben die SchülerInnen gut gemacht“, sagten die Senioren und freuten sich über die gemeinsame Aktion. Aber auch die Schülerinnen und Schüler haben was dazugelernt, denn so mancher hatte wohl noch nie eine Spülmaschine ausgeräumt oder kannte das Gemüse für den Auflauf nicht. „Es hat Spaß gemacht und wir sind froh nicht immer nur theoretisch zu lernen“, war die allgemeine Meinung. „Auch im neuen Schuljahr wird der Kursus wieder angeboten, und die Schulbank wird in die Eirichtung verlegt“, sagte die Lehrerin Garic-Müller.