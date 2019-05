Senioren Union sahen sich im Druckzentrum in Celle um

Langenhagen (ok). Sie lesen das Langenhagener ECHO mittwochs und sonnabends immer intensiv. Jetzt wollten Mitglieder der Senioren Union in Langenhagen auch gern wissen, wo die traditionsreiche Wochenzeitung gedruckt wird und sich die Abläufe an einem Produktionstag ansehen. Im Druckzentrum der Celleschen Zeitung verfolgten die Langenhagener gespannt, wie eine Ausgabe mit rund 27.000 Exemplaren entsteht. Wolfgang von Jan fasst zusammen: "Unsere gesamte Gruppe war überwältigt von den heutigen Möglichkeiten des Druckens." Das Zusammenspiel vieler Weiterentwicklungen auf vielen Gebieten der Drucktechnik machte Eindruck. Geschwindigkeit und Präzision in allen Bereichen, die Möglichkeit des Nachsteuerns während des Druckens, die Minimierung des Druckpapierverlustes. Und auch der Mut, in neue Techniken zu investieren. Mit diesen Eindrücken im Hinterkopf werden die Christdemokraten das ECHO jetzt vielleicht auch noch unter anderen Gesichtspunkten betrachten.