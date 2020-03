Kinderladen Engelbostel schaute beim Langenhagener ECHO vorbei

Langenhagen/Engelbostel (ok). Werden die Nachrichten und Bilder eigentlich in die Zeitung gemalt? Und wie kommen die Bilder da rein? Und macht ihr das Papier selbst? Die Mädchen und Jungen des Kinderladens in Engelbostel schauten im Media-Store im CCL vorbei und hatten viele interessante Fragen an RCHO-Redakteur Oliver Krebs. Und auch ECHO-Anzeigenberater Rainer Thode steuerte seinen Teil bei, führte die Kinder in die Welt der Werbung ein. Dabei wurde auch deutlich, dass er für Inserate nicht immer nur nach den günstigsten Produkten schaut. Gespannt und fasziniert sahen sich die Kinder einen Film über die Druckerei in Celle an und staunten über die großen Papierrollen, die sie da zu sehen bekamen. Mit vielen interessanten Eindrücken aus der Geschäftsstelle im CCL ging es dann wieder nach Hause in den Kinderladen nach Engelbostel.