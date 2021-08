Gesundheitssport im SCL

Neue Angebote nach den Sommerferien

Langenhagen. Der SC Langenhagen erweitert sein Angebot im Gesundheitssport und kann mit den Markenzeichen Gymwelt und Pluspunkt Gesundheit werben.Die Gymwelt ist ein von den Turnerbünden entwickeltes und geschütztes Markenzeichen für moderne und qualitativ hochwertige Angebote im Fitness- und Gesundheitssport. Sie ist die Dachmarke für eine enorme Vielfalt an Bewegungsangeboten und steht für gesundheitsorientierten Sport, der das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden verbessert. Der Pluspunkt Gesundheit ist ein Zertifikat, welches zu Erteilung von Funktionstraining berechtigt.Der SC Langenhagen wird den Anforderungen eines hochwertigen Gesundheitssports gerecht und bietet nach den Sommerferien folgende neue Sportangebote unter sportwissenschaftlicher Leitung an:In Kursform: Nordic Walking für Anfänger und leicht Fortgeschrittene ,6 Montage von 18 bis 19.15 Uhr ab 6.September. Treffpunkt im Walter-Bettges-Stadion (SCL-Sportplatz) im Eingangsbereich. Die Kursgebühr beträgt 59 Euro.Dieser Kurs kombiniert das Erlernen der Nordic-Walking-Technik mit Kraftaufbau und einer Verbesserung der Ausdauerleistung. Nordic Walking Stöcke sollten aus hygienischen Gründen selbst mitgebracht werden, können aber auch gegen eine Gesamtgebühr von 12 Euro ausgeliehen werden, solange der Vorrat reicht. Bitte unbedingt bei der Anmeldung angeben.Als fortlaufende Angebote: Fit Ü60 ab dem9. September donnerstags 19 bis 20:30 Uhr imEichenpark, Sportplatz, Sporthalle Langenhagen (Gymnastikraum) je nach Wetter. Treffpunkt: Sportplatz am Schulzentrum.Individuelles, aber gemeinsames Training von Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination.Funktionstraining (nur mit ärztlicher Verordnung): Mittwochs 9.30 bis 10 Uhr ab dem 15.September, freitag 9.30 bis 10 Uhr (ab dem 17.September) in der Leibnizstraße 56, Saal des Clubheims des SCL.Außerdem neu: Die Vorschul-Minis (Kinder von 4 bis 6 Jahren) der Leichtathletikabteilung,dienstags 15 bis16 Uhr im Walter-Bettges-Stadion (SCL-Sportplatz). Treffpunkt: Eingangstor zum Stadion.Koordination, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer werden spielerisch gefördert.Anmeldung für alle Angebote mit Namen, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum bitte an leichtathletik-sc@langenhagen.de Nähere Infos auch auf www.leichtathletik-scl.de oder www.scl-aktuell.de.