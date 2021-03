Glasharfe im Gottesdienst

Sonntag um 18 Uhr in der Martinskirchengemeinde

Engelbostel. Am kommenden Sonntagabend gibt es im Gottesdienst in der Martinskirche keine Musik von der Orgel. Vielmehr wird Susanne Würmell mit ihrer Glasharfe in der Engelbosteler Kirche zu Gast sein: 43 eigens geschliffene Kristallgläser wird sie im Altarraum aufstellen und zum Klingen bringen.Pastor Rainer Müller-Jödicke wird den Wortteil des Gottesdienstes um 18 Uhr gestalten und will dabei ein Passionslied in den Mittelpunkt stellen, das Susanne Würmell musikalisch gestalten wird. Die Künstlerin spielt auch ein paar fröhliche und mutmachende Melodien: Eine Humoreske von Anton Dvorak, ein Bossanova von Luiz Bonfa und ein bekannter Walzer von Dmitri Schostakowitsch stehen ebenfalls auf dem Programm.Da es zurzeit in der Martinskirche nur 65 Sitzplätze gibt, müssen die Teilnehmenden sich über die Homepage www.martinskirchengemeinde.de anmelden.