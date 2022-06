GLIEM-spaziergang

Langenhagen. Am Sonntag, 19. Juni, ab 10 Uhr gührt ein Spaziergang mit der Langenhagener Arbeitsgruppe GLIEM (Ganz Langenhagen ist ein Museum) zu Orten in Langenhagen, für die es zu verschiedenen Zeiten städtebauliche Planungen zur Siedlungsentwicklung gab (u.a. für eine Gartenstadt). Start des Spaziergangs ist am Kunstverein.

Langenhagen ist ein Ort an dem viele Brüche in der Siedlungsentwicklung zu sehen sind. Alte Pläne scheiterten schon

im Ansatz oder konnten nur zum Teil realisiert werden. Die hier und da sichtbare Hülle einer Stadt mit nahezu 60.000 Einwohnerinnen und

Einwohnern wird immer noch durchbrochen von Relikten früherer Zeiten. Das zeigt sich schon im Kunstverein für den eine alte

Kegelbahn zur "Kunsthalle" umgewandelt wurde. Daneben residiert die Musikschule in der alten Gaststätte Waldersee, die

eines der wenigen verbliebenen Fachwerkhäuser entlang der Walsroder Straße ist. Dieses und andere finden sich in "Begleitung"

architektonisch typischer Bauten des 20. und 21.Jahrhunderts. So auch direkt hinter dem Kunstverein zu besichtigen. Diese Konglomerat

bietet schon reichlich Gelegenheit über Vergangenheit und Zukunft nachzudenken und sich Fragen dazu zu stellen. Dazu wollen wir durch

den gemeinsamen Spaziergang anregen. (Text von GLIEM)

Der Spaziergang findet im Rahmen der Ausstellung und Veranstaltungsreihe NIE WIEDER GEGENWART statt.