Glockenstuhl weihnachtlich geschmückt

CDU Kaltenweide schmückt mit Lichterketten

Kaltenweide. Der Ortsverband der CDU in Kaltenweide läutete traditionell die Adventszeit ein. Ortsbürgermeister Reinhard Grabowsky schenkte Glühwein und Kinderpunsch unter den Gästen aus. Wie in jedem Jahr war auch Landwirt Cord Baumgarte dabei, der mit seinem Trecker die weihnachtlichen Lichterketten am Glockenstuhl anbrachte. Ortsverbandsvorsitzender Michael Schäfer hatte die weihnachtliche Deko-Aktion organisiert, die noch bis ins neue Jahr die alte Dorfmitte von Kaltenweide schmücken wird.