Aktionen zum zehnten CCL-Geburtstag

Langenhagen. Das erweiterte CCL feiert am 1. März seinen zehnten Geburtstag: Passend dazu ist das Center nicht nur festlich geschmückt, sondern es ist auch eine tolle Geburtstagsaktion für die Kunden vorbereitet.Vom 28. Februar bis 12. März erwarten die Kunden hierbei viele lohnenswerte Aktionen und Rabatte im Center sowie außerdem in der VIP-Club-App.Das Herzstück unserer aktuellen Geburtstagsaktion bildet unser CCL-Glücks-Automat im Erdgeschoss auf der Fläche vor REWE. Hier kann der Kunde seinen Glückscode einlösen und erhält daraufhin vom Automaten einen Gewinn.Zu gewinnen gibt es viele tolle Preise: von Rabatten und Gutscheinen über Schmuck in Echtsilber bis hin zu einem Fernseher von expert.Den eigenen Glücks-Code erhält der Kunde schon ab einem Einkaufswert von 20 Euro je Shop. Und das Beste: Jeder Glücks-Code gewinnt!Heißt also, Jeder Teilnehmer wird garantiert nicht mit leeren Händen nach Hause gehen.Mit der CCL-VIP-Club-App gibt es sogar eine zweite Gewinnchance. Dazu einfach den QR-Code von der Memberkarte in der App beim Glücks-Automaten einscannen.