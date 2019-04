Querbeet – der andere Gottesdienst am Sonntag, 5. Mai

Langenhagen. „Wochenend und Sonnenschein“ – Querbeet zu Lebenslust; so lautet das Motto des „etwas anderen Abendgottesdienstes“ am nächsten Sonntag um 18 Uhr in der Elisabethkirche.Es ist Mai. Die Welt wird grün. Die Sonne steht endlich wieder höher am Himmel. Alle haben Lust, raus zu gehen und das Leben zu genießen. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die das Leben schön machen. Man muss nur Augen haben, sie zu sehen. im Gottesdienst sollen Geschichten erzählt werden über die ganz persönlichen Glücksmomente. Sport, Musik, Natur – es gibt so vieles, was glücklich macht, und wofür man dankbar sein kann.Mit dabei ist die Querbeet-Band, die Songs zum Besten geben, die Spaß machen. Moderiert wird der Abend von Mitchell Mielecke und Julius Richter.