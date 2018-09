Glühwürmchen spielen wieder

"Schwanensee in Stützstrümpfen" am 22. September

Engelbostel (ok). Die Glühwürmchen aus Engelbostel wind wieder am Sonnabend, 22. September, zu sehen. "Schwanensee in Stutzstrümpfen" heißt das Stück, das am Sonnabend, 22. September, im Gasthof "Zum Alten Krug" zu sehen ist. Einlass ist um 17.30 Uhr; Essen ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Es wird zur Komödie mit Ballett einen Theaterteller mit unterchiedlichen kalten Köstlichkeiten sowie eine vegetarische Variante geben. Die Eintrittskarte liegt bei 26 Euro.