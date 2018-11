Godshorner Phantomschmerzen

Diskussion über die Nachnutzung des Schwimmbadgeländes

Godshorn (dl). Wer geglaubt hatte, die Godshorner würden ihr Schwimmbadtrauma mittlerweile überwunden haben, der sieht sich getäuscht. Nicht wenige Menschen haben offenbar am Verlust ihres Schwimmbades noch mehr oder weniger heftig zu knabbern. Soweit eben 14 Anwesende plus Ortsrat bei der Anhörung zur Nachnutzung des Schwimmbadgeländes ein einigermaßen repräsentatives Meinungsbild abgeben können. „Das Freibad wäre in diesem Sommer auf jeden Fall eine Goldgrube gewesen“, lautete die einhellige Meinung im Verlauf der weitgehend sachlich verlaufenen Diskussionsrunde im Dorfgemeinschaftshaus. Insgesamt verfestigte sich bei der Anhörung ein Trend, der sich in den zwei vorangegangenen Bürgerbefragungen, unter anderem im August mit den Godshorner Vereinen, bereits abgezeichnet hat. Wegen eines anhaltenden Wohnraumbedarfs präferiert die Verwaltung zwar eine Umnutzung des Geländes in kommunales Bauland, das wird vom Ortsrat aber aus mehreren Gründen abgelehnt. Der Betrieb auf dem nahegelegenen Sportplatz des TSV Godshorn vertrage sich nicht mit dem Ruhebedürfnis der Bürger. Ulrich Müller, Vorsitzender der CDU im Ortsrat sagt dazu: „Manche Leute wollen sonntags bei Kaffee und Kuchen auf der Terrasse sitzen und ihre Ruhe haben, andere wollen über Tore jubeln.“ Eine Wohnbebauung an dieser Stelle schaffe, so Müller, noch dazu eine Insellage weitab vom Schuss mit vorhersehbaren, infrastrukturellen Problemen und Einschränkungen insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen. Hinzu kämen zusätzliche, nicht unerhebliche Lärmbeeinträchtigungen durch die nahe Autobahn A 2 und eine 110 KV-Hochspannungs-Freileitung die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Eine gemeinsame Nutzung Wohnen und Sport scheide für den Ortsrat aus den genannten Gründen also aus, betonte Müller. Da sei die Variante B, die eine Nutzung für Sport und Freizeitgestaltung vorsieht, unter Einbeziehung der Godshorner Vereine und deren zukünftiger Entwicklungschancen schon realitätsnäher. Vorschläge dazu gibt es viele, deren Verwirklichung nicht zuletzt von den baulichen Gegebenheiten und damit in letzter Konsequenz vom finanziellen Gestaltungsspielraum abhängig sein werden. Beispiel Schwimmhalle. Die Meinung darüber, ob sie tatsächlich so marode ist, dass sie abgerissen werden muss oder ob ein Umbau für eine mögliche Nachnutzung als Veranstaltungszentrum denkbar wäre, gehen weit auseinander. Je nachdem, wen man fragt, sagt Detlef Euscher, der Vorsitzende des Kulturrings, der aus diesem Grund die Einsetzung eines unabhängigen Gutachters befürwortet. Auf der Liste der Ideen und Anregungen, die im Lauf des Abends geäüßert wurden, steht die Anlage eines Naherholungsgebiets als dringend benötigte Grünfläche mit Trimm-Dich-Pfad, einem See, der im Winter zur Eislaufbahn wird ebenso wie eine vergleichbare Verwendung des Nichtschwimmerbeckens oder auch ein Treffpunkt für Jugendliche mit Skateranlage, Seilbahn und Fahrradübungsplatz für Kinder. Weitere Punkte auf der Liste: eine Schießbahn für den Schützenverein, eine Tennishalle oder ein Kunstrasenplatz, der auch von anderen Vereinen genutzt werden könnte. Für Tim Julian Wook von der SPD-Fraktion im Ortsrat „soll Das Gelände wieder, wie es das Schwimmbad auch gewesen ist, ein Ort für alle Generationen werden“ Dem kann sich angesichts der Ideensammlung des Abends auch der Vorsitzende des TSV Godshorn, Ulf Theusner anschließen.