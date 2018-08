Gospel, Pop und Jazz

Eliza-Singers bieten Konzertausschnitt

Langenhagen. Die Eliza-Singers werden am Freitag, 24. August, um 17 Uhr auf dem Marktplatz am offenen Klavier einen Ausschnitt aus dem Jubiläumskonzert bieten, das sie am Sonnabend, 15. September, um 19 Uhr im Theatersaal an der Rathenaustraße anlässlich des 50-jährigen Bestehens geben. Schon beim Konzertausschnitt am Freitag werden auf dem Marktplatz einige Gospel aus dem Repertoire des Chores, aber auch neu einstudierte Pop- und Jazztitel zu hören sein. Veranstalter ist die Initiative "Offene Gesellschaft".Die Eliza-Singers bringen seit 50 Jahren Schwung in die Kirchenmusik der Elisabethkirche und sind fester Bestandteil des Langenhagener Kulturlebens mit zahlreichen Konzerten.