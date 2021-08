Gottesdienst erklärt

5. September: besonderer Gottesdienst in der Emmauskirche

Langenhagen. Eigentlich könnte die Überschrift über diesem Gottesdienst auch einfach „14. Sonntag nach Trinitatis“ lauten: Der Gottesdienst am Sonntag, 5. September, um 10 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg hat die gewohnte Liturgie und nimmt die vorgesehenen Predigttexte auf. „Und doch wird es anders als sonst“, verspricht Prädikantin Gabriele Hahn-Hartwig, die an diesem Sonntag predigen wird.In dem besonderen Gottesdienst, der von einer Arbeitsgruppe vorbereitet wurde, geht es um die Bedeutung der Elemente, die am Anfang fast jedes Gottesdienstes stehen: Tauferinnerung, Psalm, Bitte um Gottes Erbarmen, Schuld und Vergebung. „Wir wollen diese Elemente erklären und erlebbar machen“, verspricht Hahn-Hartwig. Gottesdienstbesucher können sich dafür an mehreren Stationen in der Kirche so viel Zeit nehmen, wie sie möchten und dabei alle oder auch nur einzelne Punkte besuchen.Im Anschluss an den Gottesdienst nehmen sich Prädikantin Hahn-Hartwig und die Vorbereitungsgruppe dann Zeit für Rückmeldungen und freuen sich auf das Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern. Holger Kiesé gestaltet den Gottesdienst musikalisch.