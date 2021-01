Gottesdienste in der Matthias-Claudius-Kirche

Krähenwinkel. Die Matthias-Claudius-Kirche feiert seit Sonntag, 17. Januar, wieder Gottesdienste in der Kirche. Die Gottesdienste beginnen um 10 Uhr. Die Teilnahme am Gottesdienst wird dokumentiert. In der Kirche gelten die Maskenpflicht, die Hygieneregeln und das Abstandsgebot. In der Kirche sind die Sitzplätze markiert. Es dürfen nur ein Haushalt und eine weitere Person nebeneinander sitzen. Die Kirche ist nicht geheizt und es wird gelüftet..

Pastorin Ulrike Thiele bittet für die Planung um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0511/97339981 oder mit einer Mail Platzreservierung@Matthias-Claudius-Kirche-Langenhagen.de bis Freitag 15 Uhr.