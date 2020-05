Gottesdienste unter Auflagen

St. Paulusgemeinde starten am Sonntag, 10. Mai

Langenhagen. In der St. Paulusgemeinde finden ab 10. Mai wieder Gottesdienste statt, wenn auch unter Auflagen des Hygieneschutzes und der Abstandsregel. Dies haben Kirchenvorstand und Pfarramt beschlossen. Die Gottesdienste beginnen am Sonntag, 10. Mai, und am Sonntag, 17. Mai, um 10 Uhr. Am Dienstag, 26. Mai, wird ein Abendgottesdienst um 18 Uhr gefeiert. Kirchenvorsteher und Küsterin werden auf die Abstandsregeln achten. In der Kirche sind Sitzplätze markiert. Die Gemeinde wird gebeten, einzeln die Kirche zu betreten und Mundschutzmasken mitzubringen. Im Eingangsbereich sind Mittel zur Handdesinfektion vorhanden. Es sind 20 bis 50 Plätze vorhanden, je nachdem, ob Einzelpersonen kommen oder Familien, die in einem Haushalt leben. Für alle, die nicht kommen können, aber von zu Hhause aus am Gebet teilnehmen möchten, hat Pastor Frank Foerster Handzettel zum Mitnehmen vorbereitet. Sie werden auch vor der Kirche auf der Wäscheleine an der Hindenburgstraße aufgehängt und sind auf der Homepage der Gemeinde im Internet zu finden. Die Predigt am Sonntag. 10. Mai, wird Lektor Eckart Jakob halten.