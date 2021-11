Grandioser Live-Gesang mit elitärer Lichtshow

17. Dezember: Tenöre4you gastieren wieder in Godshorn

Wer am 7.Februar im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn dabei war,wird dieses Konzert nicht vergessen haben. Die Tenöre4you, Toni die Napoli und Pietro Pato ,begeisterten die Besucher mit Klassik- und Popmusik vom Feinsten.Der Kulturring Godshorn verpflichtete die Tenöre nach diesem Konzert sofort für einWeihnachtskonzert am 11. Dezember 2020 in der Kirche Godshorn. Dieses Konzert musste wegen Corona dann abgesagt werden und wird jetzt am Freitag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Godshorner Kirche nachgeholt.Die Tenöre4you präsentieren in diesem Konzert Lieder in perfekter Pop-Klassik-Mischung mit grandiosem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil, gepaart mit einer elitären Lichtshow.Die Tenöre4you arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemeinsam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel und dem Filmorchester Babelsberg.Zahlreiche Showauftritte machten den Namen Tenöre4you deutschlandweit bekannt. Seit nun mehr als 10 Jahren entwickeln und präsentieren die Tenöre4you ihr stilvolles und fabelhaftes Gala-Konzert in ganz Deutschland und benachbartem Ausland.Das Konzert beginnt am Freitag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche „Zum Guten Hirten“ in Godshorn. Es gilt die 2G-Regelung, entsprechende Nachweise sind vor-zulegen. Einlass ist ab 17 Uhr.Karten zum Preis von 20 Euro können beim Kulturring Godshorn ausschließlich unterwww.kulturring-godshorn.de erworben werden.