Gras und Gebüsch brannte

Feuerwehr Kaltenweide wurde zu Flächenbrand alarmiert

Kaltenweide. Zu einem Flächenbrand wurde die Feuerwehr Kaltenweide am Mittwochmittag um 12.35 Uhr alarmiert. Im rückwertigen Bereich der Industriestraße am Lärmschutzwall zum IKEP brannte aus unklarer Ursache Gras und Gebüsch auf etwa 500 Quadratmetern Fläche. Von den Einsatzkräften wurden die Flammen mit Wasser und Feuerpatschen bekämpft. Im Anschluss wurde der trockene Boden noch intensiv gewässert, um etwaige Brandnester in der Tiefe abzulöschen. Insgesamt wurden etwa 3.500 Liter Wasser aus den Tanks der Löschfahrzeuge verbraucht. Unter Einsatzleitung von Ralf Dankenbring waren 13 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen vor Ort.