Griff in die Trickkiste

Schachtiger: Taktik zahlt sich aus

Langenhagen. Wegen akuter Personalknappheit mußten die Schachtiger Langenhagen am aktuellen Punktspieltag in die Trickkiste greifen, um wenigstens einen kleinen zählbaren Erfolg zu erzielen. In der Landesliga gaben die Tiger ihre Begegnung gegen den übermächtigen HSK Lister Turm II kampflos auf und fielen auf den letzten Tabellenplatz zurück. Dadurch konnte die zweite Tigermannschaft in der Bezirksklasse auf stärkere Spieler zurückgreifen und die Taktik ging auf: Obwohl die Tiger nur mit sechs Spielern antraten und mit einem 0-2 Rückstand ins Rennen gingen, setzten sie sich gegen die SD Isernhagen II mit 4,5-3,5 durch. Für die vollen Punkte sorgten Helge Wittur, Herbert Scheer, Marcus Meinhardt und Eduard Stickel. Frank Bollmann rundete mit einem Remis den Erfolg ab. In der Tabelle halten die Tiger den vierten Tabellenplatz und müssen am nächsten Spieltag zum SC Stadthagen.