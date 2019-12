Größtes Advents- und Weihnachtskonzert

Zu Gunsten der Weihnachtshilfe am dritten Advent im CCL

Langenhagen. Am dritten Advent ist es wieder soweit. Wenn Ernst Müller um 16 Uhr den Taktstock hebt, erklingt zum 30. Mal im CCL das größte Advents- und Weihnachtskonzert in Langenhagen. Über die vielen Jahre hat es sich zu einer der beliebtesten Veranstaltung in der Vorweihnachtszeit etabliert. Durch die Unterstützung der Schützengemeinschaft Langenhagen stehen in diesem Jahr auch mehr Stühle als sonst zur Verfügung. Aber viele der versierten Konzertbesucher bringen sich seit Jahren auch eigene Sitzgelegenheiten mit zu dem Konzert. Alljährlich bietet das CCL einen festlichen Rahmen für das Konzert, das in diesem Jahr von den Langenhagener Symphonikern, unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller und dem Akkordeon-Club Langenhagen 74 unter der Leitung von Miroslav Grahovac bestritten wird. Als Gastsolist wird Charly Neumann zu hören sein.Weitere Gäste sind die Mitglieder des Hannoverschen-Traditions-Corps. Die Schirmherrschaft hat erneut Bürgermeister Mirko Heuer übernommen. Erstmalig findet das Konzert zugunsten der Weihnachtshilfe statt. Der Eintritt ist wie jedes Jahr kostenlos, um eine Spende für die Weihnachtshilfe wird gebeten.