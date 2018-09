Große Abschluss-Gala

Kulturfestival endet am Sonnabend, 22. September, im Theatersaal

Langenhagen. Am Sonnabend, 22. September, endet das 13. Langenhagener Kulturfestival mit der großen Abschluss-Gala. Hierzu lädt der Kulturring Langenhagen in den Theatersaal der Robert-Koch-Realschule ein. Beginn ist um 14.30 Uhr, Einlass ab 14 Uhr.Es erwartet sie ein buntes Programm mit vielen unterschiedlichen Künstlern. Mit dabei sind: Gemischter Chor Brink Langenhagen, Paradies Oriental, Achim Clasen, Klemens Spannaus, Zellerie –Brüder und Schwestern, Duo Shimasira, Elli Weber, Bamboo Filipino. Singkreis, Paradies Oriental sowie die Shanty- Sänger Langenhagen, die alle zweimal auftreten werden.Eine Programmvielfalt, die Langenhagen so noch nicht gesehen hat. Versprochen: jeder der das nicht gesehen hat, wird etwas verpasst haben. In der Pause gegen 16 Uhr gibt es ein Angebot an Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Kostenlos. Auch unsere Künstler treten für sie Gagenfrei auf. Nur deshalb können wir den Eintritt für Sie kostenfrei anbieten. Spenden für die Künstler werden gern gesehen.