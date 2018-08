Große Entscheidungen stehen an

Storch-Motive lassen der Fantasie ihren Lauf

Schulenburg (gg). Auffällig sind in diesen Tagen die Storchen-Versammlungen, die hin und wieder zu entdecken sind. Hobby-Fotograf Artur Segadlo hat sie wunderschön in Szene gesetzt. Er schreibt an das ECHO: „Das Storchenpaar ist sich noch nicht ganz einig, ob es nun bald nach Süden aufbrechen sollte oder einfach mal versucht, hier zu überwintern.“ Bekannt ist, dass nicht alle Störche den Zug nach Süden mitmachen . Einige versuchen, in ihrem Sommerquartier zu bleiben. Artur Segadlo ergänzt: „Das ist natürlich ein großes Risiko, denn bei einem heftigen Wintereinbruch ist die Not dann sehr groß.“ So hat das Storchenpaar auf dem Foto von Artur Segadlo wohl eine große Entscheidung zu treffen - vielleicht auch aus Liebe. Denn wenn die Form der Hälse sich als Herz deuten lässt, ist dies zumindest eine schöne Fantasie.