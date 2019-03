Kinder der Krippen Tomte und Karlsson stellen ihre Werke aus

Langenhagen. Neugierig und voller Erwartungen strömten die Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte zur Eröffnung einer Ausstellung mit dem Titel „Große Kunst aus kleinen Händen“ in das Anna-Schaumann-Stift im Langenhagener Ilseweg 9 bis 11. Gezeigt werden hier an den Flurwänden im Erdgeschoss bis zum Freitag, 8. März, fast 50 Bilder von 24 kleinen Künstlernnen und Künstler aus den zum Unternehmensbereich Bethel im Norden gehörenden Kinderkrippen Tomte und Karlsson am Reuterdamm.Mit großem Staunen sahen die über 150 Besucher tolle und eindrucksvolle Kunstwerke, die mit verschiedensten Techniken hergestellt wurden.Neben den Bildern konnten sich die Gäste auch eine Präsentation mit mehr als 200 Fotos anschauen, in dem das Projekt beschrieben und dokumentiert wurde. Zu sehen sind die Bilder noch bis zum Freitag, 8. März. Sie können täglich von 9 bis 16 Uhr angeschaut werden. Durch Erklärungen zu den Techniken finden sich die interessierten Besucherinnen und Besucher dabei sehr gut zurecht.