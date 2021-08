Großer Bedarf an Maler-Geräten

Erfolgreiche Hilfsaktion in den deutschen Hochwassergebieten

Langenhagen. Als Siegfried Rautenberg, Chef der Malerfirma Reckewerth in Garbsen bei Hannover, seine Idee einigen Malerkollegen vortrug, herrschte sofort Einigkeit darüber, dass man auf jeden Fall den Hochwassergeschädigten helfen wolle. Allerdings habe es momentan keinen Sinn, mit Malerarbeiten helfen zu wollen. Dies erklärte die Geschäftsführerin des Landesinnungsverbandes Rheinland- Pfalz, Safije Agemar. Wichtig wären momentan eher Trocknungsgeräte, Lüfter und Stromerzeuger.In einem Aufruf von Obermeister Ralph Sensing wurde in der Malerinnung Hannover gesammelt. Es wurde ein großer Erfolg, und so sind die Geräte vor Ort dem dortigen Obermeister Frank Weitz, dem Landesinnungsmeister Gregor Cramer und dem selbst betroffenen Malerkollegen Ralf Breuer übergeben worden. Nach wie vor gibt es dort Bedarf an diesen Geräten, und so passte es genau, dass ein Hausbesitzer sich ein Trocknungsgerät unentgeltlich leihen wollte und der Hannoveraner Transport genau in diesem Augenblick vorfuhr. So zeigte Obermeister Ralph Sensing sogar die Eigenheiten seines Trocknungsgerätes persönlich und verpackte das Gerät dann in den Wagen des glücklichen Hausbesitzers.