Großes Interesse an Mühlenführung

Kaltenweide. Eine Gruppe von dreizehn Teilnehmern konnte der Mühlenfüher wider Erwarten am Sonntagmorgen begrüßen, die der Einladung des Seniorenbeirates zum Rundgang durch die historische Bockwindmühle gefolgt waren. Mehr hätten es coronabedingt auch nicht sein dürfen. In den geführten zwei Stunden begeisterten sich die Teilnehmer an der aus Holz gefertigten Technik aus dem späten Mittelalter. Die Gäste waren überrascht, welche Finessen die Mühlen schon im Spätmittelalter anwendeten, um Getreide mahlen zu können. Alle Fragen der Gäste wurden ausführlich und zur Zufriedenheit beantwortet. Die Mühlenführungen werden auch im nächsten Jahr wieder Bestandteil des Seniorenveranstaltungsprogramms sein.