Grüne Haltestellen

Godshorn (ok). Der Rat der Stadt Langenhagen hat im September ein Millionenpakt in Sachen Klimaschutz beschlossen. Mit dem Beschluss hat sich die Stadt Langenhagen für den Schutz der Umwelt, die Verbesserung des Klimas und den Erhalt der Artenvielfalt in Langenhagen entschieden. Bündnis 90/Die Grünen haben einen Antrag eingebracht, bei dem es um die Begrünung der Wartehäuschen an den Bushaltestellen in Godshorn geht. Das Gremium hat ihn einstimmig angenommen. Jetzt soll die Verwaltung prüfen, ob und welche Dächer von Wartehäuschen sich an Bushaltestellen in Godshorn für eine Begrünung eignen. Die Stadt Langenhagen wird gebeten, die dafür notwendigen Mittel für den Haushalt 2021 einzuplanen.