Grünes Licht für eine neue Bachstraße

Langenhagen. Raum für „Sozialen Zusammenhalt“ schaffen. Das plant die Stadt Langenhagen für die Bachstraße. Mithilfe des gleichnamigen Sanierungsprogramms soll die Straße in Wiesenau ausgebaut werden. Ziel ist es, die wichtige Verbindung von Sonnenweg und Heinrich-Heine-Straße unter Berücksichtigung der vorhandenen straßenräumlichen und städtebaulichen Gegebenheiten umzugestalten und aufzuwerten. Das Vorhaben ist für 2023 geplant.„Die Politik hat uns nun grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Wir können jetzt mit den Detailplanungen beginnen“, sagt Carsten Hettwer. Wie der Erste Stadtrat ausführt, hatte die Verwaltung zur Abstimmung einen Zwischenbericht vorgelegt, der eine dreifache Unterteilung der etwa 400 Meter langen Straße vorsieht. Der nördliche befindet sich zwischen Sonnenweg und Beethovenstraße, der mittlere zwischen Beethovenstraße und Wagnerstraße und der südliche zwischen Wagnerstraße und Heinrich-Heine-Straße. Für jeden von ihnen wurden mindestens zwei Ausbauvarianten entwickelt. Sie unterschieden sich vorrangig hinsichtlich des Umfangs der Umgestaltung. „Der Sanierungsbeirat Wiesenau hatte sich überwiegend für die großen Veränderungen ausgesprochen. Ich freue mich, dass die Politik diesem Votum aus dem Quartier letztlich gefolgt ist“, so Hettwer.„Das Highlight der neuen Bachstraße ist für mich definitiv der neue Platz im zentralen Abschnitt“, sagt Anette Mecke, Leiterin der Abteilung „Verkehr und Straße“. Der Abschnitt zwischen Wagnerstraße und Beethovenstraße wird mit der Umgestaltung für den Kfz-Verkehr gesperrt. Er bleibt künftig Fußgängern und Radfahrenden vorbehalten. Die Vorteile dabei: Der Weg zum Spielplatz Bachstraße wird für einige Kinder sicherer, wenn sie keine Straße mehr queren müssen. Und auch Jugendliche und Erwachsene in Wiesenau können den geschützten Raum nutzen, um sich zu treffen oder miteinander ins Gespräch zu kommen.Die Aufenthaltsqualität vor der Haustür erhöhen, ohne dabei Bedürfnisse einiger zu ignorieren –diese Ansprüche fließen auch in die Umgestaltung der anderen beiden Abschnitte ein. Im nördlichen Teil, zwischen Sonnenweg und Beethovenstraße haben sich Politik und Sanierungsbeirat für die Einführung einer Einbahnstraßenregelung ausgesprochen. „Dadurch erhalten wir die Chance, die Straßenaufteilung deutlicher zu strukturieren, indem wir auf einer Seite Parkbuchten anlegen“, erläutert Christine Söhlke, in der Abteilung „Stadtplanung und Geoinformation“ für die Sanierungsgebiete zuständig. „Eine solche Struktur wirkt sich positiv auf das Erscheinungsbild einer Straße aus. Das beweisen unter anderem der neue Sonnenweg oder die umgestaltete Friedrich-Ebert-Straße.“Im südlichen Bereich ist eine Reduzierung der Fahrbahnbreite auf 4,50 Meter geplant. Der östliche Gehweg wird durch einen Parkstreifen ersetzt. Der westliche Gehweg erhält eine komfortable Breite von 2,90 Metern. Dies führt zu einer verbesserten Aufenthaltsqualität im Bereich des Seniorenheims.