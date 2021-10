Grünkohl- und Gänseessen

AWO Kaltenweide lädt ein

Kaltenweide. Die AWO Kaltenweide veranstaltet am 15.Oktober ab 15 Uhr, wieder das beliebte Grünkohlessen. Die Veranstaltung findet in den Waldseeterrassen statt. Ebenfalls in den Waldseeterrassen findet am 12.November ab 15 Uhr das traditionelle Gänseessen statt.Anmeldungen nehmen Christa Biester, Telefon 0511/738385 und Inge Ott, Telefon 0511/776959 entgegen.In den Waldseeterrassen haben die Aktivitäten der AWO Kaltenweide nach den einschränkenden Auflagen aufgrund der Pandemie in diesem Jahr ihren Anfang genommen.Derzeit finden die Seniorentreffen wieder alle 14 Tage von 15 Uhr bis 17 Uhr im Zelleriehaus in Kaltenweide statt. Das nächste Seniorentreffen im Zelleriehaus ist am 29.Oktober. Auch die Skatfreunde, die Kniffelgruppe und die Gymnastikgruppe treffen sich wieder regelmäßig im Zelleriehaus. Der nächste Bastelnachmittag findet am 20. Oktober um 18 Uhr statt. Die AWO freut sich über rege Beteiligung. Die Termine sind auch im Schaukasten am Glockenturm veröffentlicht.